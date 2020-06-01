المتابعة: صرخة غضب على الإعدامات الميدانية وهدم المنازل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعت لجنة المتابعة العليا إلى "محاكمة المجرمين الذين اغتالوا الشهيدين إياد الحلاق ومصطفى يونس، وكل شهداء شعبنا، كمجرمي حرب".

وأكدت أن "دم الشهداء لا يمكن أن يذهب هدرا، ودمهم يعبد الطريق إلى الدولة والعودة والقدس".

وذكرت "المتابعة" أن "جرائم المؤسسة الصهيونية تتزامن هذه مع اغتيال الحق في البيت والأرض، إذ قامت إسرائيل بهدم أربعة بيوت في مدينة الطيرة، وتتزامن مع مخططات التهجير في النقب وما تتعرض له قرية خربة الوطن من خطر الاقتلاع".

وقفات احتجاجية

- اليوم: الساعة الخامسة بعد الظهر، وقفة على مفرق الناعمة لمنطقة شفاعمرو.

- اليوم: الساعة الخامسة والنصف، وقفة على مدخل مدينة أم الفحم لمنطقة المثلث.

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- اليوم: الساعة السادسة، وقفة على دوار "البيغ" في الناصرة لمنطقة الناصرة.

- اليوم، الساعة السادسة والنصف وقفة على المدخل الشرقي لمجد الكروم لمنطقة الشاغور.

- غدا الساعة الواحدة ظهرا، اجتماع طارئ حول هدم البيوت بدعوة من بلدية الطيرة، وبمشاركة مندوبي لجنة المتابعة واللجنة القطرية والقائمة المشتركة.

- اجتماع جماهيري في خيمة الاعتصام في خربة الوطن، في النقب، وذلك يوم السبت في العاشرة والنصف صباحا، لمواجهة مخططات التهجير في النقب عموما، وفي خربة الوطن تحديدا.

- يجري التحضير لوقفات ومظاهرات على مدار الأسبوع في مختلف المناطق، وسنقوم بنشرها تباعا.

كما يجري التشاور بين مركبات المتابعة على رد قطري شامل في الأسبوع المقبل.