الصحة الفلسطينية: 8 محافظات خالية من كورونا والإصابات ترتفع إلى 628

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية صباح اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 628 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة جديدة في مدينة قلقيلية.

وأفادت وزير الصحة مي الكيلة، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، في محافظة قلقيلية، وأوضحت أن الإصابة الجديدة سجلت لشاب (37 عاما) من بلدة حجة، وقد انتقلت إليه العدوى من خلال مخالطة مصاب سابق بالمنطقة.

وأشارت محافظة قلقيلية في بيان صحفي، إلى أنه بتسجيل الحالة الجديدة في حجة، يرتفع عدد الاصابات في المحافظة 14 إصابة، 3 في حجة، و10 في عزون، وإصابة واحدة في سنيريا.

وأكدت أنه جرى الايعاز للطواقم الطبية والأمنية بتتبع الخارطة الوبائية الجديدة للمصاب.

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ووفقا لمعطيات وزارة الصحة، فإن عدد الإصابات النشطة (التي لا تزال مصابة) يبلغ 99 إصابة، منها 22 داخل مدينة القدس وإصابة واحدة في ضواحيها، و21 في محافظة الخليل، و13 في قلقيلية، و42 إصابة في قطاع غزة.

في المقابل، بلغ عدد حالات التعافي 523 حالة، منها 293 في محافظة القدس، و212 في بقية محافظات الضفة الغربية، و18 حالة في قطاع غزة.

وتابعت الوزارة أن نسبة الشفاء 83.4% من مجمل الإصابات المسجلة، في حين بلغ عدد الموجودين في الحجر المنزلي حاليا 22990 موطنا مواطنة.

يشار إلى أن 8 محافظات لا تزال خالية من أي إصابة نشطة بفيروس كورونا، وهي: نابلس، وطولكرم، ورام الله والبيرة، وسلفيت، وطوباس، وأريحا والأغوار، وجنين، وبيت لحم.