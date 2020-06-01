ريال مدريد يؤجل تحركه لضم لاعب ليفركوزن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن ريال مدريد الإسباني حسم موقفه من إمكانية التعاقد مع لاعب باير ليفركوزن الألماني، كاي هافيرتز، في الميركاتو الصيفي القادم.
وارتبط الدولي الألماني، صاحب الـ20 عامًا، بعدد من عمالقة القارة العجوز، أمثال بايرن ميونخ، ريال مدريد وبرشلونة.
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الريال أرجأ تحركه نحو لاعب الوسط الشاب، مما يجعل انتقاله للفريق الملكي غير وارد هذا الصيف.
ولم يستبعد نادي العاصمة الإسبانية التعاقد مع نجم ليفركوزن مستقبلًا، لكنه يرغب في الانتظار لعام آخر على الأقل.
ويرتبط هافيرتز بعقد مع ليفركوزن ممتد حتى صيف 2022، مما يعني إمكانية انتقاله بسعر منخفض الصيف المقبل.
وتعاني كافة أندية أوروبا من الأزمة الاقتصادية التي اندلعت منذ توقف النشاط الرياضي في آذار/مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.
ومن المتوقع أن تتجنب الأندية الأوروبية إنفاق أموال طائلة في سوق الانتقالات هذا الصيف.
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