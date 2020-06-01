القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية في طمرة تعطيل الدراسة، اليوم الاثنين، في المدرسة الثانوية على اسم د. هشام أبو رومي، بالتشاور مع رئيس اللجنة في المدرسة، وذلك من باب "درهم وقاية خير من قنطار علاج"، بسبب جائحة كورونا.
وعممت اللجنة بيانا ورد فيه أنه " يتوجب علينا التنويه والتشديد أنه حتى اللحظة، وبفضل من الله عز وجل، لا توجد أي إصابة بفيروس كورونا، وإنما كل ما هنالك أن أحد طلاب المدرسة قام بإجراء فحص لم تصدر نتائجه بعد، وحتى أن تتبين نتائج الفحص سوف يتم تعطيل الدراسة اليوم الاثنين".
كانت هذه تفاصيل خبر طمرة: تعطيل الدراسة في ثانوية هشام أبو رومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.