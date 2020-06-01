طمرة: تعطيل الدراسة في ثانوية هشام أبو رومي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية في طمرة تعطيل الدراسة، اليوم الاثنين، في المدرسة الثانوية على اسم د. هشام أبو رومي، بالتشاور مع رئيس اللجنة في المدرسة، وذلك من باب "درهم وقاية خير من قنطار علاج"، بسبب جائحة كورونا.

وعممت اللجنة بيانا ورد فيه أنه " يتوجب علينا التنويه والتشديد أنه حتى اللحظة، وبفضل من الله عز وجل، لا توجد أي إصابة بفيروس كورونا، وإنما كل ما هنالك أن أحد طلاب المدرسة قام بإجراء فحص لم تصدر نتائجه بعد، وحتى أن تتبين نتائج الفحص سوف يتم تعطيل الدراسة اليوم الاثنين".