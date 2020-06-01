حالة الطقس: ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم، الإثنين، صافياً بوجه عام، معتدلا في المناطق الجبلية إلى حار نسبي في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.