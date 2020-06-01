شكرا لقرائتكم خبر عن وسط غياب الشرطة.. لصوص ينهبون متجر للمجوهرات بولاية لوس أنجلوس الأمريكية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثق مقطع نشرته قناة الإخبارية على موقع “تويتر” لحظة مغادرة مجموعة من اللصوص بانتظام شديد من مخرج الطوارئ بعد نهب متجر للمجوهرات في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، وسط غياب من الشرطة.

وأوضح المقطع هروب العشرات من اللصوص من المتجر بعد نهبه، مستغلين حالة الفوضى بالولاية الأمريكية على إثر أعمال الشغب والاشتباكات المندلعة بين متظاهرين أمريكيين والشرطة، عقب مقتل مواطن أمريكي من أصول أفريقية نهاية الأسبوع الماضي.