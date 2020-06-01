شكرا لقرائتكم خبر عن وسط غياب الشرطة.. لصوص ينهبون متجر للمجوهرات بولاية لوس أنجلوس الأمريكية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وثق مقطع نشرته قناة الإخبارية على موقع “تويتر” لحظة مغادرة مجموعة من اللصوص بانتظام شديد من مخرج الطوارئ بعد نهب متجر للمجوهرات في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، وسط غياب من الشرطة.
وأوضح المقطع هروب العشرات من اللصوص من المتجر بعد نهبه، مستغلين حالة الفوضى بالولاية الأمريكية على إثر أعمال الشغب والاشتباكات المندلعة بين متظاهرين أمريكيين والشرطة، عقب مقتل مواطن أمريكي من أصول أفريقية نهاية الأسبوع الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر وسط غياب الشرطة.. لصوص ينهبون متجر للمجوهرات بولاية لوس أنجلوس الأمريكية (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.