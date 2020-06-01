شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات الاحتلال تخترق المناطق الحدودية اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

حلّقت طائرات استطلاع إسرائيلية، اليوم، على طول الحدود اللبنانية السورية. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أنها رصدت تحليقًا مكثفًا لطائرة استطلاع من دون طيار MK تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي فوق السفوح الغربية لجبل الشيخ ومنطقة راشيا الوادي على طول الحدود اللبنانية السورية من الفاقعة جنوبا حتى دير العشاير شمالا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طائرات الاحتلال تخترق المناطق الحدودية اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.