شكرا لقرائتكم خبر عن 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

سجلت المغرب اليوم 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 7819، فيما استقر عدد الوفيات في 205 بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع الى 5754 بعد تماثل 295 شخصا للشفاء، وتم أيضا استبعاد 208 آلاف و 366 حالة بعد الكشف المخبري.