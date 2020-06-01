شكرا لقرائتكم خبر عن 719 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 719 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و8 وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم أنه بذلك ارتفع عدد المصابين إلى 27762 حالة، في حين صعد عدد الوفيات إلى 220 حالة، مشيرةً إلى جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.

فيما أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الاثنين شفاء 1513 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد 12899.

وقال الشيخ باسل إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من المرض، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.