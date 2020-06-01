شكرا لقرائتكم خبر عن "الجوكر" يحضر في مظاهرات العنف بالولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

شخصية الجوكر في الفيلم الشهير الذي يحمل نفس الاسم ، اختارت اللجوء إلى لعنف للتعبير عن الغضب ، لذلك لم يكن مفاجأة أن يظهر الجوكر في شوارع الولايات المتحدة مع تواصل المظاهرات احتجاجاً على مقتل جورج فلويد، وهو أمريكي من أصل أفريقي، حيث تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يظهر شخصا يرتدي ملابس شخصية "الجوكر" ويتجول في أحد الشوارع ويقوم بعمل حركات استعراضية بين المحتجين.

وشهد محيط البيت الأبيض ، احتجاجات حاشدة ومواجهات بين قوات الشرطة الأمريكية ومحتجين ينددون بوفاة جورج فلويد، في الوقت الذي يندلع فيه مظاهرات عديدة في نحو 30 ولاية أمريكية.