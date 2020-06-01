التعليم تعلن استجابة الجامعات والكليات الأهلية الى تخفيض الأجور الدراسية

اعلنت وزارة التعليم العالي، الاثنين، عن استجابة الجامعات والكليات الأهلية الى تخفيض الأجور الدراسية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "حرصا على منع الالتباس والتداخل في السياقات المسؤولة عن تنظيم علاقة العمل مع الجامعات والكليات الأهلية، فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد التزامها بقانون التعليم العالي الأهلي ذي الرقم 25 لسنة 2016 الذي ينص على أن تلك المؤسسات تتمتع بالشخصية المعنوية ذات الاستقلال المالي والإداري".

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واضافت "استنادا الى هذا المعطى القانوني الصريح فإن الجامعات والكليات الأهلية استجابت الى دعوة الوزارة بتخفيض الأجور الدراسية للطلبة بنسب متفاوتة في هذا الظرف المعقد صحيا واقتصاديا ومنحت مقاعد دراسية مجانية لعدد ليس بالقليل منهم وأسقطت الأجور عن المتعففين وأبناء الشهداء وغطت جزئيا رواتب التدريسيين والموظفين الذين تقدر أعدادهم بأربعة عشر ألف منتسب".

وتابعت "انطلاقا من مسؤولية وزارة التعليم العالي في الإشراف والتقويم العلمي بما يحقق أهداف المؤسسات الجامعية الأهلية فإنها تثمن إسهامها الإيجابي في حركة التعليم في العراق واحتضانها أكثر من مئتين وخمسين ألف طالب في التخصصات العلمية والإنسانية المختلفة"، داعية الجامعات والكليات الأهلية الى "استكمال متطلبات العام الدراسي الحالي وتوفير مناخات الثقة والدعم والنجاح لجميع الطلبة في امتحاناتهم الإلكترونية المرتقبة".