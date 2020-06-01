بيان من داخلية كردستان بشأن حظر التجوال الشامل

اصدرت وزارة داخلية إقليم كردستان، الاثنين، بيانا بشأن حظر التجوال الشامل المفروض في الاقليم لمدة اسبوع.
وقالت في بيان نشرته وسائل اعلام كردية وتابعته الخليج 365، "تعميم للاشخاص المدنيين والموظفين والعناصر الامنية حيث موقع دوامهم الرسمي في المدن العراقية الاخرى ان اجراءات الحظر الشامل يسري على حظر تنقلهم الى مدن الاقليم طيلة فترة الحظر المعلنة".
واضافت "يجب على تلك الفئات البقاء من مواقعها واتخاذ جميع التدابير الخاصة بالوقاية من الفيروس".
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