بينهم 'مخمورون ومتسولون'.. اعتقال 420 شخصاً في بغداد خلال 24 ساعة

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "خلال 24 ساعة الماضية وضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، تم القبض على 363 شخصاً مخالفين لتعليمات وأوقات حظر التجوال".

وأضافت، أنه تم أيضاً، "القبض على 45 متسولاً، و11 مخموراً، وشخص يحمل مواداً مخدرة ضمن منطقة علي الصالح"، مشيرةً إلى "ضبط أربع سيارات عليها إشارات حجز، وضبط 60 دراجة نارية مخالفة للتعليمات القانونية".

