بينهم 'مخمورون ومتسولون'.. اعتقال 420 شخصاً في بغداد خلال 24 ساعة

أعلنت مديرية نجدة بغداد، الاثنين، اعتقال 420 شخصاً بينهم "مخمورون ومتسولون"، خلال الـ24 ساعة الماضية في مناطق متفرقة من العاصمة، كذلك أشارت إلى ضبط أربع سيارات عليها إشارات حجز.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "خلال 24 ساعة الماضية وضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، تم القبض على 363 شخصاً مخالفين لتعليمات وأوقات حظر التجوال".
وأضافت، أنه تم أيضاً، "القبض على 45 متسولاً، و11 مخموراً، وشخص يحمل مواداً مخدرة ضمن منطقة علي الصالح"، مشيرةً إلى "ضبط أربع سيارات عليها إشارات حجز، وضبط 60 دراجة نارية مخالفة للتعليمات القانونية".
وأضافت، أنه تم أيضاً، "القبض على 45 متسولاً، و11 مخموراً، وشخص يحمل مواداً مخدرة ضمن منطقة علي الصالح"، مشيرةً إلى "ضبط أربع سيارات عليها إشارات حجز، وضبط 60 دراجة نارية مخالفة للتعليمات القانونية".
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