شكرا لقرائتكم وحدات الجيش الوطني الليبي تدخل مدينة الأصابعة غرب البلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد الجيش الوطني الليبي اليوم الاثنين السيطرة على مدينة الأصابعة بالجبل الغربي غرب البلاد. وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي دخول قوات المشير خليفة حفتر، الذي يقود "الجيش الوطني الليبي"، إلى مدينة الأصابعة واحتفالها باستعادة السيطرة عليها. وبسطت قوات حكومة الوفاق الوطني يوم 21 مايو الماضي، سيطرتها على مدينة الأصابعة وعدة مدن أخرى في الغرب الليبي، كانت تحت سيطرة قوات المشير خليفة حفتر.

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