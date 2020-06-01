شكرا لقرائتكم أميركا.. الضابط المتسبب في مقتل جورج فلويد يمثل أمام المحكمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يمثل الضابط السابق ديريك شوفين Derek Chauvin، الذي تسبب في مقتل جورج فلويد أمام المحكمة اليوم.

ويبلغ شوفين من العمر أربعة وأربعين عاما، ويواجه تهم القتل من الدرجة الثالثة .

وبموجب قانون ولاية مينيسوتا، يُعرَّف القتل من الدرجة الثالثة على أنه يتسبب في موت شخص "عن طريق ارتكاب فعل خطير للغاية على الآخرين".

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وبعد يومين من الاشتباكات في محيط البيت الأبيض ضمن الاحتجاجات التي انطلقت عقب مقتل جورج فلويد على يد ضابط شرطة، عاد الهدوء إلى البيت الأبيض مع دخول عدة ولايات في حظر للتجول.

ودفعت عمليات كر وفر بين متظاهرين ورجال الشرطة قبالة البيت الأبيض، الأمن الأميركي للتدخل لصد المحتجين.

وأشارت مصادر إعلامية إلى إلقاء الشرطة القبض على أكثر من أربعة آلاف شخص في أنحاء الولايات المتحدة منذ وفاة جورج فلويد.

وقام المحتجون بإحراق عدد من سيارات الشرطة قرب البيت الأبيض بالإضافة إلى مبنى قريب ما دفع الشرطة لإطلاق قنابل الغاز المسيل لتفريقهم.