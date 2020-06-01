إيران تعلن أن عالمًا مسجونًا في الولايات المتحدة سيعود إلى البلاد خلال أيام

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طهران: أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الإثنين أن العالم المسجون في الولايات المتحدة سيروس أصغري سيعود الى الجمهورية الإسلامية خلال أيام.

وقال الناطق باسم الوزارة عباس موسوي كما نقلت عنه وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إيسنا) إن "ملف الدكتور سيروس أصغري أغلق في أميركا، وسيعود على الأرجح الى البلاد في اليومين او الثلاثة أيام المقبلة". أضاف "سيتم ذلك في حال لم تظهر أية مشكلة أو عائق من الآن حتى ذلك الحين".

وفي نوفمبر، برئ أصغري المتهم بسرقة أسرار صناعية خلال زيارة أكاديمية في أوهايو، لكنه بقي مسجوناً لأسباب يبدو أنها تتعلق بقوانين الهجرة. وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية الشهر الماضي أن أصغري التقط فيروس كورونا المستجد خلال فترة احتجازه.

وأعلن هذا العالم في مارس لصحيفة "ذي غارديان" البريطانية أن شرطة الهجرة الأميركية أبقته في مركز احتجاز في لويزيانا، خالٍ من المرافق الصحية الأساسية، ورفضت إعادته لطهران رغم تبرئته.

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تتبادل كل من الولايات المتحدة وإيران المتخاصمتين احتجاز مواطنين من البلد الآخر ودعت أخيراً إلى الإفراج عنهم بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

يشار الى ان إيران هي البلد الأكثر تضرراً من الوباء في منطقة الشرق الأوسط، مع تسجيلها أكثر من 150 ألف إصابة بينها 8 آلاف وفاة. لكن يشكك خارجياً وداخلياً من جانب مسؤولين وخبراء بدقة الأرقام الرسمية. كما يذكر أن الولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً في العالم من الوباء، مع أكثر من 1,8 مليون إصابة بينها 104 آلاف وفاة.

سجن وأدين العديد من الإيرانيين منذ أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في عام 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني المبرم عام 2015 وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران.

ودعت إيران، التي تحتجز على الأقل 5 أميركيين، أخيراً إلى تبادل شامل للسجناء مع الولايات المتحدة التي تحتجز 15 إيرانياً، وفق لائحة أعدتها فرانس برس استناداً إلى بيانات رسمية ومعلومات صحافية.