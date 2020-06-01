شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن النواب: انتهينا من مشروع قانون يمنح "القومى للسكان" الاستقلالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مشروع قانون المجلس القومي للسكان يستهدف استقلالية المجلس وتمكينه من أداء مهامه على أكمل وجه، وتم تسليمه إلى الأمانة العامة، تمهيدا لإدراجة بالجلسات العامة لمناقشته.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، فيما يخص المجلس القومي للسكان.

Advertisements

وأضاف القصبي، أن اللجنة كان لديها مخاوف كبيرة بشأن عدم قيام المجلس القومي للسكان بالمهام المطلوبه، وسبق ورفضت الموازنة للعام المالي السابق شكلا ومضوعا واستندت في ذلك إلي عده أسباب في مقدمتها عدم تحقيق الأهداف المسندة إليه أو تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني أو تعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها علاوه عن عدم استقلاليته بالمخالفة للدستور.

وتابع رئيس لجنة التضامن الإجتماعي، أن اللجنة طالبت إما بتمكين المجلس القومي للسكان وإلغاء التبيعية لوزارة الصحة ليصبح مستقلا مع منحه الصلاحيات اللازمة، أو تجميد نشاطة.