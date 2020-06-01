شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برلمانى بتوقيع بروتوكول لعلاج مصابى كورونا بتسعير التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أهمية توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، الوزراء المعنيين بوضع ضوابط للمستشفيات الخاصة التي بدأت تشارك في علاج المواطنين من فيروس كورونا، بحيث يكون هناك سقف محدد لتكلفة العلاج، مشيرا إلي أن ذلك أمر ضروري حتي لا تفرض المستشفيات الخاصة تكلفة مبالغ فيها علي المواطنين سواء لإجراء المسحة أو العزل والعلاج.

واقترح الدكتور عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، في تصريح ل"الخليج 365"، أن توقع وزارة الصحة بروتوكول مع المستشفيات الخاصة ليكون التعامل مع المرضي المصابين بفيروس كورونا بنفس لائحة التسعير الخاصة بالتأمين الصحي الشامل.

وتابع وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، قائلا: "بمقتضي هذا البروتوكول في حالة توقيعه فإن مرضي التأمين الصحي الشامل يتم معالجتهم ويدفع لهم التأمين الصحي، وغير القادرين يتم معالجتهم علي نفقة الدولة، والقادر يدفع هو تكلفة علاجه".

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وأضاف شهاب، أن لجنة الشئون الصحية بالبرلمان تتابع بشكل دوري ومتواصل مع وزارة الصحة تطورات ومستجدات أزمة انتشار فيروس كورونا، وفي حال كان للجنة أي مقترحات وتوصيات يتم إبلاغها للوزارة.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا أمس الأحد، للمجموعة الطبية؛ لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بإجراءات التعامل مع التصدي لانتشار فيروس "كورونا"، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ومسئولي الجهات المعنية، وكلّف مدبولي الوزراء المعنيين بوضع ضوابط للمستشفيات الخاصة التي بدأت تشارك في علاج المواطنين من فيروس كورونا، بحيث يكون هناك سقف محدد لتكلفة العلاج، ولاسيما أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً مبالغاً فيه في تكلفة العلاج والعزل بعدد من هذه المستشفيات.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة توافر جميع المستلزمات الطبية بالمستشفيات، مطالباً بالتأكد من صرف هذه المستلزمات لجميع الأطقم الطبية، وعدم الاكتفاء بالاطمئنان لوجودها بالمخازن فقط، كما أكد رئيس الوزراء كذلك على تقديم خدمة متميزة للمواطنين عبر الخطوط الساخنة التي تم تخصيصها للرد على جميع استفساراتهم بهذا الشأن، سواء من خلال الخط الساخن 105، أو غيره بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مع توفير العلاج المطلوب للمواطنين الذين سيتم عزلهم منزلياً، عن طريق الآلية الميسرة التي بدأت وزارة الصحة في تطبيقها، كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية تفعيل أقصى طاقة للمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، بالتنسيق مع الأطقم الطبية بوزارة الصحة؛ لمواجهة هذا الفيروس.

ووجه رئيس الوزراء بتفعيل لجنة الأزمات القائمة بكل محافظة، وشدّد في هذا الصدد على أن يكون هناك مرور يوميّ من جانب مسئولي الجهات المختلفة، بما فيها الجهات الرقابية، على المستشفيات؛ وذلك للتأكد من توافر المستلزمات الطبية، وكذا وجود الأطقم الطبية، وتقديم خدمة جيدة للمواطنين بالمحافظات.