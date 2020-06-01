شكرا لقرائتكم خبر عن إستطلاعات الرأى تؤكد:إمام أوغلو سيسحق أردوغان فى أى إنتخابات مقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة أحوال تركية المعارضة إن كافة استطلاعات الرأى التى أجريت خلال شهر مايو فى تركيا حول احتمالية تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، أجمعت على تلاشي أصوات حزب العدالة والتنمية

وحليفه حزب الحركة القومية لصالح أحزاب المعارضة بما فيها الأحزاب الجديدة.

وبحسب إستطلاعات الرأى الحديثة فإن الرئيس التركى رجب طيب إردوغان سيتعرض لهزيمة مؤكد حال إجراء انتخابات الرئاسة في الوقت الحالي.

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى أن دراسة حديثة أجراها مركز أوراسيا لأبحاث الرأي العام توصلت إلى أن عمدة إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو سوف يهزم الرئيس التركي الحالي أردوغان بهامش مريح إلى حدّ ما إذا تمّ عقد تنافس رئاسي بينهما في الظروف الراهنة.

وكان محرم إينجه العضو كذلك في حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المُعارضة في البلاد، قد شكّل مُنافساً قويّاً لأردوغان في الانتخابات الرئاسية يونيو 2018، حاصداً الملايين من أصوات الأتراك.

وأكدت الصحيفة أن إمام أوغلو البالغ من العمر خمسين عاماً، هو بمثابة النجم الصاعد على المسرح السياسي التركي في نظر المراقبين والمحللين السياسيين، والقادر على منافسة أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2023، أي حتى لو لم يتم إجراء انتخابات مبكرة.