محاولة انتحار شاب بتسلقه عمودا كهربائيا في ضواحي طنجة- صورة

أقدم شخص، مساء أمس الأحد، على محاولة انتحار عن طريق صعق نفسه بعد تسلقه عمودا كهربائيا في ضواحي مدينة طنجة.

وحسب مصدر مطلع، فإن المعني بالأمر “ب.ب”، وهو شاب ذي 30 من عمره، أقدم على محاولته الانتحار بتسلقه عمودا كهربائيا للتوتر العالي، بغية تعريض نفسه للصعق الكهربائي، في دوار “ظهر البردع”، التابع لجماعة ملوسة ضواحي مدينة طنجة.

وحسب المصدر نفسه، فإن تدخل مصالح الدرك الملكي حال دون انتحاره، بعد إقناعه بالعدول عنذلك، إذ تدخلت مصالح الوقاية المدنية وأنزلته من العمود، ورجحت مصادر من شهود عيان، قاطني الدوار، أن الشاب كان يعاني اضطرابات نفسية، ما رجح أن يكون ذلك سبب محاولته الانتحار.

ونقل المعني بالأمر، إلى المستشفى من أجل إجراء الفحوصات الضرورية، وفتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا، لمعرفة ملابسات حادث محاولة الانتحار.