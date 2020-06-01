عاجل.. 12 إصابة جديدة بكورونا في المغرب.. الحصيلة: 7819 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 7819 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين، بعد تسجيل 12 حالة جديدة.

وقالت الوزارة، إن عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب، ارتفع إلى 5754 حالة، بعد تسجيل 295 حالة شفاء جديدة.

واستقر عدد الوفيات في 205 حالة، بعد عدم تسجيل أي حالة، خلال الـ16 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 208366 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.