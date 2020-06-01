طقس الاثنين.. جو حار مع سحب منخفضة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الاثنين، أن يظل الطقس حارا نوعا ما بالجنوب الشرقي وبشرق الأقاليم الجنوبية.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة، خلال الليل والصباح، على سواحل وسهول المحيط الأطلسي مع تكون كتل ضبابية أو نزول أمطار جد خفيفة ومحلية في بعض الأحيان.

كما ستتمركز سحب أخرى ركامية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، مع إمكانية تساقط بعض القطرات المطرية، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا بشرق الأقاليم الجنوبية. أما بباقي جهات المملكة، فسيظل الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب أو صافية، مع هبوب زوابع رملية خفيفة بالجنوب الشرقي للمملكة.

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وستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما من الجنوب الغربي بالجنوب الشرقي للبلاد، وضعيفة إلى معتدلة من الشمال أو من الغرب أحيانا بباقي الأرجاء. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 21 و 26 درجة بالجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية ، وما بين 15 و 21 درجة في ما تبقى من أرجاء البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 24 و 30 درجة بالمرتفعات والساحل المتوسطي واللوكوس وسواحل وسهول المحيط الأطلسي ، وما بين 30 و36 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس والغرب والشاوية ودكالة وسهول تادلة وتانسيفت والرحامنة وغرب الأقاليم الجنوبية ، وما بين 35 و 40 درجة بمنطقة سوس والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وما بين طرفاية وبوجدور، وقليل الهيجان بباقي سواحل المحيط الأطلسي.