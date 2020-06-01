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صفر إصابة جديدة في نيوزيلندا على مدى 10 أيام

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 1 يونيو 2020

أفادت وزارة الصحة النيوزيلندية، أمس الأحد، أنه خلال الأيام العشرة الأخيرة لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورنا "كوفيد-19".

 

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إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة أن جميع المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، شفيوا وغادروا المستشفيات، وفقاً لروسيا اليوم.

 

وبحسب الوزارة تم الكشف عن 1504 حالات إصابة مؤكدة بفيروس في مختلف أنحاء البلاد منذ بدء تفشي الوباء، وشفي 1441 مصابا، وتوفي 22 شخصا.

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