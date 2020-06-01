لهذا السبب تنخفض وفيات كورونا في آسيا

الإثنين 1 يونيو 2020

كشف عالم الأوبئة الياباني، الأستاذ في جامعة كوبي، كانتارو إيواتا، عن أسباب محتملة لانخفاض معدل الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي (كورونا) في آسيا.



ورأى العالم الياباني المتخصص، والذي عمل في السابق مستشارا علميا لسلطات بلاده، أن خصائص وراثية لدى الآسيويين ربما سهّلت عليهم التغلب على الفيروس التاجي، أو لعلهم اكتسبوا المناعة من خلال التغلب على فيروسات أخرى.

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وفي هذا السياق لم يستبعد العالم الياباني في مجال الأوبئة أن يكون اللقاح ضد السل قد لعب دورا في هذا المجال، على الرغم من أن بعض الدراسات دحضت هذه الفرضية، وفقاً لموقع "روسيا اليوم".

ولفت أيضا في تعليق على قناة "إر بي سي" إلى احتمال أن يكون تميز سكان الدول الآسيوية بأنهم أقل عرضة للسمنة أو الجلطات الدموية أو ارتفاع ضغط الدم، يقلل من تعرضهم للفيروس، مشددا في نفس الوقت على أن ما ذكره آنفا "مجرد فرضيات لم تؤكدها الأدلة العلمية".