اخبار العالم

لهذا السبب تنخفض وفيات كورونا في آسيا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب تنخفض وفيات في آسيا والان مع التفاصيل

الإثنين 1 يونيو 2020

كشف عالم الأوبئة الياباني، الأستاذ في جامعة كوبي، كانتارو إيواتا، عن أسباب محتملة لانخفاض معدل الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي (كورونا) في آسيا.

 

ورأى العالم الياباني المتخصص، والذي عمل في السابق مستشارا علميا لسلطات بلاده، أن خصائص وراثية لدى الآسيويين ربما سهّلت عليهم التغلب على الفيروس التاجي، أو لعلهم اكتسبوا المناعة من خلال التغلب على فيروسات أخرى.

Advertisements

 

وفي هذا السياق لم يستبعد العالم الياباني في مجال الأوبئة  أن يكون اللقاح ضد السل قد لعب دورا في هذا المجال، على الرغم من أن بعض الدراسات دحضت هذه الفرضية، وفقاً لموقع "روسيا اليوم".

 

ولفت أيضا في تعليق على قناة "إر بي سي" إلى احتمال أن يكون تميز سكان الدول الآسيوية بأنهم أقل عرضة للسمنة أو الجلطات الدموية أو ارتفاع ضغط الدم، يقلل من تعرضهم للفيروس، مشددا في نفس الوقت على أن ما ذكره آنفا "مجرد فرضيات لم تؤكدها الأدلة العلمية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب تنخفض وفيات كورونا في آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا