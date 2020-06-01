شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحذر من تداعيات "الضم" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والان مع التفاصيل

الإثنين 1 يونيو 2020 دعا الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الإثنين، إسرائيل إلى التوقف عن الحديث حول ضم الأراضي الفلسطينية، محذرا من تداعياته على عملية السلام.

وأضاف قرقاش، في تغريدة عبر "تويتر": "يجب أن يتوقف الحديث الإسرائيلي المستمر عن ضم الأراضي الفلسطينية". Advertisements وأشار إلى أن "أي تحرك إسرائيلي أحادي الجانب سيكون عائقا جديا لعملية السلام، ويقوض حق تقرير المصير للفلسطينيين ويشكل رفضا للتوافق الدولي والعربي نحو الاستقرار والسلام". وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، وسط رفض عربي ودولي.

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