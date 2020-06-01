شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. اقتحام محتجين أمريكيين لأحد البنوك الشهيرة بولاية كاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أدت حالة الفوضى في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إثر أعمال الشغب والاشتباكات بين متظاهرين محتجين على مقتل شاب أمريكي من أصول أفريقية على يد شرطي إلى اقتحام أحد البنوك الشهيرة في الولاية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية على حسابها بموقع “تويتر” اقتحام عشرات الأمريكيين لبنك أمريكا بمدينة سان برناردينو بكاليفورنيا.

وكانت عدة ولايات أمريكية قد شهدت أعمال شغب واضطرابات جراء مقتل الشاب الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد على يد شرطي أمريكي، عندما جثى بركبته على عنق ” فلويد”.

Advertisements