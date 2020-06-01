خطة قطرية تركية للتنصل من دعم التنظيمات الإرهابية في المنطقة

كشفت مصادر صحفية مطلعة عن خطة قطرية تركية للتنصل من التنظيمات الإرهابية وذلك في الوقت الذي تتزايد فيه الأدلة والوثائق بشأن علاقتهما بتنظيم داعش الإرهابي بشكل مباشر وتمويله لمواصلة جرائمه في ليبيا وسوريا والعراق.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “البوابة”، فإن تسجيل صوتي انتشر مؤخراً حمل تهديداً لكل من قطر وتركيا في محاولة لدعم تنصل البلدين من هذه الجماعات بهدف إبعاد الشبهات في المرحلة المقبلة وبخاصة عقب الهجمات التي عاد داعش لتبنيها مؤخرا في ليبيا وبعض الدول.

وسلطت التقرير الضوء على التهديد الذي وجهه تنظيم داعش عبر تسجيل على “تلجرام” لقطر وتركيا، واصفًا حكامهما بالطواغيت، كما شن هجومًا ضد الدوحة متهما إياها بتقديم الدعم للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، عبر قاعدة “العديد” الأمريكية الموجودة على أراضيها.

وأشارت “البوابة”، إلى اتهام المتحدّث باسم التنظيم أبو حمزة القرشي، قطر بتمويل فصائل منخرطة ضدّ المتطرفين في سوريا والعراق، مهاجمًا قطر لتمويلها الحرس الثوري الإيراني وميليشيات الحشد بأكثر من مليار دولار.