بالفيديو تخوفات من خفض رواتب الموظفين

الادخار الإجباري يبدو أنه أول اجراء ستتخذه الحكومة لسد العجز في الموازنة، تخفيض رواتب موظفي الدولة أنباء يتم تداولها مؤخرا بين الأوساط المعنية التي يزداد قلقها يوما بعد اخر تخوفا من تنفيذها. ت اي أزمة اقتصادية تضرب البلاد تدفع ثمنها شريحة من المجتمع، الموظفون الان هم الشريحة التي باتت متخوفة من أنباء تقضي بتوجه حكومي نحو الاستقطاع من رواتبهم، كأجراء لتقليل الصرفيات لسد العجز المالي في الموازنة التي لم تمرر إلى الآن ..مايضع هذه الشريحة بمأزق حقيقي .



أصحاب الدرجات الخاصة في الحكومة ينعمون برواتب خيالية لاتقارن بما يتقاضاه الموظفون بجميع الوزارات ، امر جعل اغلبهم يطالبون بتخفيض رواتب الدرجات العليا اسوة بهم

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