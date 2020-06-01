بالصور.. محتجون غاضبون في واسط يطالبون بصرف رواتب 'ستة اشهر'

نظم العشرات من موظفي العقود في محافظة واسط، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مرتباتهم المتأخرة منذ أشهر.

وقال مراسل الخليج 365، في المحافظة، إن العشرات من المحتجين الغاضبين من موظفي العقود بصندوق دعم واسط نظموا، اليوم، وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة.

وأوضح أن المحتجين أغلقوا مديرية بلدية الكوت ومديرية بلديات المحافظة، احتجاجا على عدم صرف رواتبهم منذ أكثر من ستة أشهر.

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وباتت ظاهرة تأخر رواتب موظفي الدولة والاجراء اليوميين واصحاب العقود معتادة في البلاد، اذ سبق ونظم المئات تظاهرات ووقفات احتجاجية للمطالبة بصرف حقوقهم المتأخرة سواء في بغداد ومحافظات اخرى.