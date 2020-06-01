إخوان موريتانيا.. انتهازية رغما عن كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مرة أخرى تحاول سفينة إخوان موريتانيا الغارقة في وحل الخلافات والصراعات التشبث بأي قشة للنجاة من مصير الانهيار، حتى ولو كان الثمن أرواح الأبرياء من الشعب الموريتاني، من خلال طعن الإجماع الوطني وعرقلة جهود مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

إخوان موريتانيا.. انتهازية متجددة تطعن جهود مواجهة كورونا

رغم تكاتف جهود الجميع داخليا وخارجيا للتصدي لجائحة كورونا اختار الإخوان بث الفتنة والتحزب من أجل تمرير دعايتهم المضللة عبر أجهزتهم الإعلامية محاولين شيطنة الجيش والأجهزة الأمنية في البلاد والعزف من جديد على وتر الحساسيات الاجتماعية، لكن التنظيم فشل أيضا كما فشل في جميع مؤامراته السابقة، بعد أن لفظ الشعب الموريتاني محاولاتهم الخبيثة ورد كيدهم في نحرهم.

بوادر تمرد جماعي ضد قيادة إخوان موريتانيا

تغريد التنظيم وحزبه السياسي "تواصل" خارج سرب الإجماع الوطني للبلاد لم يعرضه للعزلة في محيطة السياسي المعارض فحسب، بل فاقم من الصراعات والخلافات داخل التنظيم بسبب هذا الموقف النشاز.