مسلح موال لداعش يقتل شرطيا بالسيف في إندونيسيا

الخليج 365الإثنين 2020/6/1 12:48 م بتوقيت أبوظبي
لقي شرطي مصرعه بعد طعنه بالسيف على يد مسلح موال لتنظيم "داعش" الإرهابي اقتحم مركزا للشرطة في إقليم كاليمانتان جنوبي إندونيسيا، قبل أن يقتله الأمن.
وقال محمد رفاعي المتحدث باسم شرطة الإقليم إن المسلح أضرم النار في سيارة تابعة للشرطة، قبل أن يهاجم عناصرها بسيف، ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخر.
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية أن رجال الشرطة أطلقوا النار بعد ذلك على المهاجم، الذي توفى لاحقا متأثرا بجراحه في المستشفى.
وأشار المتحدث إلى أن رجال الشرطة عثروا على علم يحمل رمز تنظيم "داعش" في حقيبة المهاجم.
يشار إلى أن إندونيسيا تعرضت لسلسلة من العمليات الإرهابية منذ عام 2000، حيث نفذ أحدث الهجمات مسلحو داعش.
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