بولندا تستأنف رحلاتها الجوية الداخلية بعد توقف بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

استأنفت بولندا الرحلات الجوية الداخلية بعد فترة توقف بسبب وباء كورونا، حيث هبطت الرحلة الافتتاحية صباح اليوم الاثنين في مدينة شتشين شمال غربي البلاد.



واعتبارا من اليوم الاثنين، استأنفت شركة الخطوط الجوية البولندية "لوت" رحلاتها من وارسو إلى سبع مدن في البلاد وكذلك الرحلات بين جدانسك وكراكوف، أي ما مجموعه 30 رحلة يوميا.

ويأتي استئناف حركة السفر الجوية وفقا لنظام صحي جديد لمنع تفشي فيروس ورونا. ويُسمح للركاب فقط بدخول مباني المطار، ويتم قياس درجة حرارتهم جميعا. كما أن حفاظ كل شخص على مسافة 1.5 متراً بينه وبين الآخرين وارتداء الكمامة أصبح أمرا إلزاميا، بما في ذلك على متن الطائرة.

ويتم شغل المقاعد بحيث يوجد مقعد خال بين كل راكب والآخر على رحلات شركة لوت.

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وعلقت بولندا السفر الجوي للركاب في منتصف مارس. وبعد ذلك، تم السماح فقط برحلات خاصة لإعادة المواطنين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج. وعاد نحو 55 ألف مواطن إلى بلادهم بهذه الطريقة.

واستمرت رحلات الشحن دون انقطاع وسط الوباء.

وبينما تم استئناف رحلات الركاب المحلية، فإن الحظر المفروض على السفر الجوي الدولي لا يزال ساريا حتى 6 يونيو.

وتخطط لوت لاستئناف الرحلات الدولية اعتبارا من 14 يونيو.

كانت المطارات البولندية قد خدمت نحو 49 مليون مسافر على مدار عام 2019، بزيادة بنسبة 7% على أساس سنوي.