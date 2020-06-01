شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شيكاغو تمدّد الحظر الليلي وتستعين بالحرس الوطني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 قالت عمدة مدينة شيكاغو الأمريكية لوري لايتفوت إن حظرا ليلا يبدأ من التاسعة مساء (0100 بتوقيت غرينتش) سيظل ساريا "حتى إشعار آخر"، حيث أصدرت سلطات المدينة أوامرها إلى جنود الحرس الوطني بالمساعدة في إخماد الاضطرابات.

Advertisements وقالت لايتفوت إنها تتطلع إلى "ضمان ألا نشهد تكرارا لليلة الماضية". وقالت: "لكنني واثقة من أننى على صواب بأن أمضي دائما في اتخاذ خيار صارم إذا ما كان الأمر يتعلق بحماية مواطنينا"، مضيفة أن المحتجين من مثيري أعمال العنف يجب أن "يخجلوا من أنفسهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيكاغو تمدّد الحظر الليلي وتستعين بالحرس الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.