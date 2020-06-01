الصين تهدد برد مضاد بعد إعلان ترمب بشأن هونغ كونغ

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بكين: هددت بكين الإثنين واشنطن بالرد في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترمب فرض قيود على طلاب صينيين في الولايات المتحدة احتجاجا على قانون جديد للأمن القومي في هونغ كونغ. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية تجاو ليجيان "أي كلمات وخطوات من شأنها أن تضر بمصالح الصين ستُقابل بهجمات مضادة من الجانب الصيني"، وذلك في أعقاب قرار ترمب إلغاء بعض الامتيازات الخاصة لهونغ كونغ مع الولايات المتحدة.



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