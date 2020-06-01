مساعد نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، إن الاهتمام بحل مشكلات السكان بمنطقة التجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة وكذا تكثيف أعمال النظافة والتطهير باستمرار، مهم وضروري، بجانب متابعة أية مخالفات والعمل على إزالتها فورًا.

جاء ذلك خلال قيام مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، اليوم الإثنين، بجولة ميدانية بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ومسؤولو جهاز المدينة؛ لمتابعة سير الأعمال الجاري تنفيذها وتأكيد الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من الأعمال.

وتفقد طلعت ومرافقوه أعمال تطوير محاور الطرق بالتجمع الثالث؛ حيث شدد على الاهتمام بمحاور الطرق لتيسير الحركة المرورية لسكان ورواد منطقة التجمع الثالث، مع ضرورة وضع برنامج زمني للانتهاء من الأعمال في موعدها.

ومن جانبه، أكد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة أن جهاز المدينة لا يدخر جهدًا في إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة؛ لا سيما مشروعات الطرق والمرافق، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة متابعة وتكثيف الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.