جراحة عاجلة تنقذ حياة مريض كورونا في مستشفى جمال عبد الناصر بالإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

نجح فريق طبي بمستشفى جمال عبد الناصر التابع للتأمين الصحي بالإسكندرية، في إجراء جراحة عاجلة لمريض بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بعد إصابته بقرحة المعدة المنفجرة.

وقال مصدر طبي بإدارة مستشفى جمال عبد الناصر، إن المريض من نزلاء مبنى العزل بالمستشفى المخصص لرعاية الحالات المصابة بفيروس كورونا التابعين للتأمين الصحي، وكان يعاني من ألم شديد في البطن والأمعاء نتيجة إصابته بقرحة معدة مزمنة، ما استدعى التدخل الجراحي.

وأضاف في تصريح صحفي، الاثنين، أن الفحص أظهر أن المريض يحتاج إلى تدخل جراحي عاجل لمعالجة قرحة المعدة المنفجرة، وجرى الاستعانة بفريق طبي متكامل ضم كل من الجراحين شيماء غراب ورامي زايد، بمساعدة أطباء التخدير نيرمين وهبة وأحمد جابر، حتى تكللت الجراحة بالنجاح.

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وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال إجراء الجراحة، للوقاية من فيروس كورونا، موضحا أنه جرى نقل الحالة إلى العناية المركزة لتلقي الرعاية اللازمة، مع اتباع آليات مكافحة العدوى.

ولفت إلى أن بعض المرضى قد لا يشعرون بإصابتهم بقرحة المعدة المنفجرة، إلا بعد فترة طويلة، لأن اكتشافها يحتاج إلى عمل منظار ويصاحبها بعض أعراض الحموضة العالية، مبينا أن أحد أسباب الإصابة يرجع إلى الإفراط في تناول المسكنات وبشكل غير منظم، ما قد يؤدي إلى حدوث المضاعفات وخروج عصارة المعدة إلى الغشاء البريتوني.

وعن رعاية مصابي كورونا بمستشفى جمال عبد الناصر، أوضح أن المبنى المخصص للعزل لمرضى التأمين الصحي يضم 13 حالة إيجابية بينهم 10 حالات بالعناية المركزة، فضلا عن 12 حالة اشتباه بالإصابة يتلقون خدمة إجراء المسحات الاستكشافية بالمستشفى لترسل بعد ذلك إلى معامل مستشفى الحميات للتأكد من إيجابية التحاليل.