أسعار الدولار تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر في 6 بنوك أخرى.

وصعد سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك الأهلي المصري إلى 15.84 جنيه للشراء، و15.94 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشين في بنكي القاهرة، وقناة السويس إلى 15.86 جنيه للشراء، و15.96 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار 3 قروش بنك كريدي أجريكول إلى 15.84 جنيه للشراء، و15.94 جنيه للبيع.

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وصعد سعر الدولار 3 قروش في بنك البركة إلى 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك مصر عند 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك التعمير والإسكان، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي عند 15.84 جنيه للشراء، و15.94 جنيه للبيع.

وبقي سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك الإسكندرية عند 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.