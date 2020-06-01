بعد إجراء التحاليل لهم.. الداخلية: خلو جميع العاملين بسجن طره من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: أكد قطاع السجون بوزارة الداخلية خلو جميع العاملين بسجن طره من أعراض فيروس كورونا، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وإجراء فحص لهم للتأكد من سلامتهم الصحية. وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه جاء ذلك على خلفية ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة أحد الموظفين العاملين بسجن طرة خلال أجازته من عمله، وما تبين نحو قيامه خلال تلك الإجازة بإجراء تحليل فيروس "كورونا"، ووفاته قبل ظهور نتيجة التحليل، والذى تبين عقب ذلك إيجابية إصابته بذلك الفيروس، ولم يتم تحديد سبب الوفاة حتى الآن.

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