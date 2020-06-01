الجيش المصري يعلن مقتل 19 إرهابيًّا خلال حملته في سيناء

أعلن الجيش المصري في بيان اليوم، القضاء على 19 عنصرا مسلحا في إطار حملته ضد مجموعات متطرفة في شمال سيناء.
وقال الجيش في بيان إنه "بناء على معلومات إستخباراتية تفيد بتواجد عناصر تكفيرية بعدة أوكار إرهابية في محيط مدن بئر العبد والشيخ زويد ورفح بشمالي سيناء، قام أبطال القوات المسلحة بتنفيذ عمليتين نوعيتين أسفرتا عن مقتل 3 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة عثر بحوزتهم على بنادق آلية وقنابل يدوية ودانات آر بي جي".
وأعلن الجيش المصري أن القوات الجوية نفذت أيضا عددا من "القصفات الجوية المركزة لعدة تمركزات للعناصر التكفيرية بعدد من البؤر الإرهابية، نتج عنها مقتل 16 عنصرا تكفيريا".
وتقوم القوات المصرية منذ فيفري 2018 بحملة واسعة ضد مجموعات مسلحة ومتطرفة في المنطقة، وفي مناطق أخرى من البلاد.
المصدر: وكالات
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