نيوزيلندا.. صفر إصابة جديدة على مدى 10 أيام

أفادت وزارة الصحة النيوزيلندية، اليوم الإثنين، أنه خلال الأيام العشرة الأخيرة لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، حسبما ذكر موقع

روسيا اليوم.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة أن جميع المرضى الذين تم إدخالهم إلى

المستشفيات لتلقي العلاج، شفيوا وغادروا المستشفيات.

وبحسب الوزارة تم الكشف عن 1504 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد منذ بدء تفشي الوباء، وشفي 1441 مصابا، وتوفي 22 شخصا.