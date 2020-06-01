إصابة 8 آلاف شخص بكورونا في الهند

أعلنت الهند، الاثنين، عن أعلى معدل يومي لإصابات فيروس كورونا المستجد بأكثر من 8000 آلاف، لتصعد إلى المرتبة السابعة عالميا بين الدول الأكثر تضررا من الوباء.
ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية" عن وزارة الصحة الهندية، قولها إن البلاد سجلت 8392 إصابة
كما تم تسجيل أعلى معدل يومي لوفيات كورونا بـ230 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5394.
أما المؤشر الجيد نسبيا، فهو أن ما يقترب من نصفالمصابين تماثلوا للشفاء، بواقع 91819 حالة تعاف.
ويتزامن ذلك مع انتهاء عملية الإغلاق الرابعة في 31 مايو، ودخول الهند المرحلة الأولى من الخروج المتدرج من حالة الحظر والإغلاق العام، الذي بدأ في 24 مارس الماضي.
ومنذ الثامن من يونيو الجاري، سوف تسمح السلطات ضمن المرحلة الأولى من الفتح، باستئناف عمل المزارات الدينية ودور العبادة والفنادق والمطاعم.
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