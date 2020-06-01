مصر تسجل أعلى حصيلة يومية يإصابات كورونا منذ تفشي الوباء

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وكانت مصر قد سجلت، السبت، 1367 إصابة و34 حالة وفاة، وفق ما ذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد: “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو24 ألفا و985 حالة، من بينهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة”.
وأضاف أنه تم “خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.
وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس الماضي، شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة، كما تفرض حظر تجول جزئيا، لمواجهة تفشي وباء “كوفيد-19”.
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