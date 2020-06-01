البنك الدولي: عدد الأسر الفقيرة قد يتضاعف هذا العام في الضفة الغربية إثر “كورونا”

وقال البنك الدولي في تقريره: “حتى قبل تفشي وباء كوفيد-19، كان نحو ربع الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، أي 53% في غزة و14% في الضفة الغربية. بحسب التقديرات الأولية، سيرتفع عدد الأسر الفقيرة إلى 30% في الضفة الغربية وإلى 64% في غزة”.

وأشار إلى أنه “في هذه المرحلة، لا يمكن معرفة الوقت الذي سيستغرقه الاقتصاد للتعافي من تدابير الاحتواء”، متوقعا انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يصبح الوضع “أكثر صعوبة” بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية التي ستشهد انخفاضا في مداخيلها وزيادة في إنفاقها في المجال الصحي.