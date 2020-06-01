السماح لتسعة عشر مواطناً يمنياً داخل الأراضي اليمنية كانوا قادمين من جيبوتي

الإثنين 1 يونيو 2020

سمحت قيادة لواء باب المندب العامل ضمن القوات المشتركة في الساحل الغربي، بمرور تسعة عشر مواطناً يمنياً داخل الأراضي اليمنية كانوا قادمين من دولة جيبوتي، بعد أن أوقفتهم يوم أمس السبت.



وقال رئيس عمليات لواء باب المندب العقيد عادل غانم المحولي أن قيادة اللواء سمحت لــ 19 مواطن يمني قدموا من جيبوتي، بالمرور بعد التواصل مع سفير اليمن لدى دولة جيبوتي عبدالله السقطري، أكد فيه بأن الأفراد قد مروا على مرحلة الحجر الصحي وخضعوا للفحوصات الطبية في جيبوتي.

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وأضاف المحولي بأن السلطات في جيبوتي سمحت للأفراد بالعودة إلى بلادهم، كما أن هناك دفعات جديدة سوف تصل تباعاً ويبلغ عددهم أكثر من 200 مواطن حسب ما أفاد به السفير.

مؤكداً أن قيادة اللواء قامت بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للقادمين الموقوفين لديها.

هذا وكان لواء باب المندب قد احتجز العشرات من المواطنين القادمين من القرن الأفريقي وقام بتسليمهم لمكتب الصحة في مديرية ذوباب لاستكمال فترة حجرهم ومتابعة حالاتهم حتى يتم التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.