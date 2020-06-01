شكرا لقرائتكم خبر عن فرض منع التجوّل في واشنطن ونشر الحرس الوطني والان مع التفاصيل

الإثنين 1 يونيو 2020 فُرض حظر للتجول الأحد في واشنطن، بعد خروج تظاهرات جديدة قرب البيت الأبيض، حسب ما أعلن رئيس بلديّة العاصمة موريل باوزر، غداة ليلة شهدت أعمال شغب في مدن أمريكيّة عدّة.

وكتب باوزر على تويتر أنّ حظر التجوّل سيكون ساري المفعول بدءاً من الساعة "23,00 الأحد حتّى الساعة 06,00 الاثنين"، مضيفاً أنّه أمر بنشر الحرس الوطني في المدينة لدعم الشرطة.

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