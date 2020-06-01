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لصوص يقتلون 18 شخصاً على الأقل في نيجيريا ويسرقون ماشيتهم

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 1 يونيو 2020

قال شاهدان ومتحدث باسم الشرطة لرويترز إن لصوصا مسلحين قتلوا 18 شخصا على الأقل في ولاية كاتسينا بشمال غرب نيجيريا، منهم مسؤول محلي، وسرقوا آلاف الماشية أمس الأحد.

 

وقال الشاهدان إن ما يصل إلى 500 رجل يركبون دراجات نارية وبعضهم يحملون بنادق هجومية اقتحموا منطقة فاسكاري ظهر أمس الأحد، وفقا للبيان.

 

وقال إسماعيل ياو؛ أحد سكان المنطقة لرويترز عبر الهاتف "تأكد حتى الآن مقتل 18 شخصا ويشتبه في مقتل آخرين".

 

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وأضاف الشاهدان ومتحدث باسم الشرطة أن اللصوص انتقلوا إلى قرية سابون جارين المجاورة، حيث قتلوا المسؤول المحلي عبد الحميد ساني (55 عاما) بعدما حاولوا خطفه.

 

وقال الشاهد الآخر، ويدعى صادق حسن، إن المهاجمين اتجهوا بالماشية المسروقة نحو قرى أخرى في منطقة باتساري مضيفا أن آلاف السكان فروا من منازلهم.

 

وأكد المتحدث باسم الشرطة جامبو عيسى وقوع الهجوم مضيفا أن المهاجمين كانوا يحملون "أسلحة معقدة".

 

وقتل أفراد عصابات مئات الناس بشمال غرب نيجيريا خلال العام الماضي في عمليات سطو مسلح وخطف.

 

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