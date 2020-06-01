صحيفة: الإمارات حققت نتائج كبرى وتقدمت على الكثير من دول العالم

الإثنين 1 يونيو 2020

قالت صحيفة إماراتية، في افتتاحيتها بعنوان " كل شخص مسؤول" انه منذ اللحظة الأولى لظهور وانتشار فيروس كوفيد19 بينت قيادتنا الرشيدة أن العالم أجمع ودولتنا الحبيبة من ضمنه، قد دخلت مرحلة جديدة لها حساباتها وقواعدها وقوانينها.



وأضافت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الاثنين، وبالتالي فإن الظرف الطارئ الذي فرض نفسه بقوة وبشكل مفاجئ، فرض على الجميع إيجاد مقومات جديدة للتكيف والتعامل مع المرحلة بما يلزم، فضلاً عن أهمية تحصين المكتسبات الوطنية التي رسخت مكانة متميزة ومتفردة للدولة بين الكبار، والمحافظة على زخم المسيرة التنموية الحافلة في جميع القطاعات، سواءً للحاضر أو المستقبل الذي يحمل في طياته الكثير من المتغيرات المتسارعة والطارئة التي تقتضي عزيمة كبرى في مواجهة كافة تحدياتها.

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و أكدت الصحيفة ان دولة الإمارات حققت نتائج كبرى وتقدمت على الكثير من دول العالم وأظهرت خلال هذه الفترة الكثير من الإنسانية والمواقف الشجاعة المشرفة التي تحظى باحترام الجميع وتقديرهم لما لها من دور حاسم في تعزيز الجهود العالمية برمتها، وقياساً على النتائج الداخلية فقد بدأت عجلة الحياة الطبيعية تستعيد دورتها بسرعة، ويبقى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية والتقيد بالإجراءات الاحترازية هو الوسيلة التي تمكن الجميع من تحقيق أهدافهم، ولمواجهة هذا الفيروس ومواصلة محاصرته ومواكبة الجهود الجبارة المبذولة، فإن الالتزام يبقى الأساس.

و شددت صحيفة الوطن في ختام افتتاحيتها على ان التحلي بروح المسؤولية الواجبة عبر القيام بكل ما تتطلبه تجسيد حقيقي وثابت ومهم لإحساسنا بأهمية المرحلة والواجب المفروض على كل منا، والمهم أن ندرك أن التزامنا اليوم هو تأكيد لدورنا الوطني الذي يجب أن يقوم به كل منا خلال هذه الفترة وفي المستقبل.