صحيفة: الإمارات تميزت بإدارة أزمة كورونا بالقدرة والمرونة والاستجابة الحكومية السريعة

الإثنين 1 يونيو 2020

قالت صحيفة خليجية، "في القطاع الحكومي، عجلة الإنتاج تتسارع مع عودة الموظفين إلى الميدان، رغم أنهلم تتوقف منذ بدء الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»، اعتماداً على ما تملكه دولة الإمارات من بنية تحتية في المجال الرقمي والتقني، مكنتها من استمرار مواصلة الأعمال «عن بُعد»، والمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للجمهور في مجالات مختلفة.



ولفتت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين إلى ان الحكومة عملت على تأمين كل ما يمكن من تدابير لوقاية الموظفين والمتعاملين من فيروس كورونا، ذلك أن صحتهم هي الأولوية، عبر قرارات دأب مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على اتخاذها خلال اجتماعاته التي لم تنقطع على مدى الشهور الماضية، استجابة للمستجدات، وتطورات التعامل مع الوباء.

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و أوضحت ان استراتيجية الدولة لما بعد «كوفيد - 19» التي وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإعدادها، تدخل حيز التنفيذ، لدعم مختلف القطاعات في مواجهة آثار هذه الجائحة، ودراسة الفرص المتاحة لتحويل الدروس المستفادة من الأزمة العالمية إلى تعزيز القدرات، وبناء الإمكانيات اقتصادياً واجتماعياً، والاستمرار في مسيرة التنمية والتميز.

و اختتمت صحيفة الاتحاد افتتاحيتها مؤكدة انه خلال الفترة الماضية، تميزت إدارة الأزمة بالقدرة والمرونة والاستجابة الحكومية السريعة لكل تطور، وها هي اليوم تعود للإنجاز، والمضي في تحقيق أهداف الرؤية المئوية لدولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة التي تبث فينا دوماً العزيمة والإصرار والأمل بقدرتنا على مواجهة مختلف التحديات، لنكون أقوى وأفضل في الأيام المقبلة