اليمن.. المشتركة تصد هجوما للمليشيا في كيلو 16 وشرق مدينة الحديدة

الإثنين 1 يونيو 2020

تصدت القوات المشتركة، لهجوم شنته مليشيات الحوثي الموالية لإيران على مواقعها في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة بالساحل الغربي لليمن، وكبدتها خسائر فادحة.



وقال مصدر عسكري ميداني ان مجاميع مسلحة تابعة للمليشيات شنت قبل قليل هجوماً واسعاً على مواقع القوات المشتركة في منطقة كيلو 16 ، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

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وأوضح المصدر، أن أفراد القوات المشتركة تصدوا للهجوم الحوثي بكل شجاعة واستبسال، بعد أن خاضوا مع عناصر المليشيات اشتباكات عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.

وأكد المصدر أن القوات المشتركة كبدت عناصر المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى ودمرت عتادهم، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار يجرون ورائهم أذيال الخيبة والهزيمة.

وتقوم المليشيات الحوثية بتصعيد عملياتها العسكرية بشكل يومي في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة، في سعي منها للقضاء على الهدنة الأممية.