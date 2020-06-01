شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل نحو الصدارة في إصابات كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 1 يونيو 2020 أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 16409 إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس الأحد، ليصل مجمل الإصابات بالبلاد إلى 514849 حالة، وهي ثاني أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

Advertisements وذكرت الوزارة أنها سجلت 480 وفاة جديدة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 29314 في رابع أكبر عدد لضحايا الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.

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